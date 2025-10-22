Мир
16:42, 22 октября 2025Мир

Отец Маска сравнил Россию с другими странами

Отец Маска Эррол заявил, что Россия движется вперед и опережает весь мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Россия движется вперед и опережает весь мир, пока другие страны идут в обратном направлении. Об этом заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск во время встречи с IT-сообществом Татарстана, передает РИА Новости .

«Вы опережаете весь мир и даже об этом не знаете. Остальной мир движется назад, а вы движетесь вперед», — сказал он.

По словам Маска, миру следует узнать правду о России после множества лжи, которую про нее распространяют.

Ранее Эррол Маск заявил, что его сын может в ближайшее время посетить Россию. «Знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — сказал отец предпринимателя.

