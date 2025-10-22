Пенсионеры и подростки стали проблемой для российских надзирателей

«Лента.ру»: В российских колониях изменился контингент на пожилых и подростков

За последние годы сильно изменился контингент осужденных в российских колониях — за терроризм сидят пенсионеры и малолетние. Об этом «Ленте.ру» рассказали бывшие сотрудники ФСИН России.

Эта тенденция вызывает недоумение у настоящих профессионалов уголовно-исполнительной системы (УИС). На фоне общей гуманизации законодательства, когда число осужденных в стране за 10 лет сократилось вдвое (в 2014 году — 672 тысячи человек, в 2023 году — 377 тысяч человек), в российские колонии вдруг потоком пошли пенсионерки-террористки и подростки-экстремисты.

Даже единственная 75-летняя женщина, осужденная за терроризм, одним фактом своего появления в колонии может деморализовать ее, отмечает офицер ФСИН на условиях анонимности. «Она всю жизнь работала на заводе, потом вышла на пенсию, жила тихо и скромно, но затем по своей глупости стала жертвой мошенников и выполнила задание для них. Итог — 11 лет колонии по "тяжкой" статье 205 ("Теракт") УК РФ. Она еле стоит в строю, а ее ставят на особый учет как лицо, склонное к побегу. И вот она сидит в отряде и не работает как пенсионерка», — говорит собеседник издания.

Другой распространенный пример — 16-летний юноша, который купил бензин, чтобы сделать коктейль Молотова, но его утром разбудил спецназ. «Суд дал ему 16 лет за терроризм. У него нет даже профессии, зато есть ненависть к этому миру. И какие бы воспитатели ни были рядом с ним, криминал всегда будет ближе», — продолжает он, добавляя, что подобных террористов на зонах с каждым днем все больше.

