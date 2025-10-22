Перечислены задачи российского «Вогана»

Эксперт Литовкин: Тяжелый дрон «Воган» сможет нести системы РЭБ

Тяжелый дрон «Воган», который применяют Вооруженные силы России, может стать носителем систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Задачи аппарата перечислил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

«Беспилотник "Воган" будет использоваться для доставки полезных грузов и боеприпасов в определенную точку, для проведения разведывательных операций на территории противника», — сказал он.

Эксперт добавил, что дрон также сможет создавать поле радиоэлектронной борьбы, которое будет глушить каналы связи противника, нарушая управление вражескими беспилотными аппаратами.

Ранее бойцы группировки российских войск «Восток» рассказали о применении «Вогана». Операторы используют его в качестве дрона-камикадзе и бомбардировщика. Аппарат способен нести до девяти килограммов полезной нагрузки. Благодаря большим размерам и массе «Воган» устойчив к погодным условиям.