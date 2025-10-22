Песков ответил на информацию о закрытой ноте США по вопросу Украины

Песков: Россия неоднократна излагала свою позицию по вопросу Украины

Москва высказывала свою позицию по Украине множество раз, она хорошо известна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о закрытой ноте, направленной США, передает ТАСС.

«Россия это делала неоднократно. Элементы нашей позиции хорошо всем известны», — рассказал Песков.

Он добавил, что позиция Москвы известна и была четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Россия изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине в закрытой ноте, направленной США в минувшие выходные.