Песков прокомментировал слова Трампа о встрече с Путиным

Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят терять время впустую

Ни президент России Владимир Путин, ни его американский коллега Дональд Трамп не хотят терять время впустую. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Белого дома, передает РИА Новости.

«Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что через два дня примет решение относительно саммита с Путиным в Венгрии. Во время беседы с журналистами американский лидер указал, что не хотел бы «тратить время впустую».

При этом Трамп отверг слова о том, что он считает предстоящую встречу с российским коллегой «пустой тратой времени».