Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:35, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Победивший редкий вид рака комик раскрыл последствия болезни

Комик Форд после победы над раком столкнулся с эректильной дисфункцией
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @mattfordecomedy

Популярный английский комик Мэтт Форд, победивший редкий вид рака хордому, раскрыл последствия онкологического заболевания. Как пишет Daily Express, юморист заявил, что из-за недуга ему вывели колостому.

По словам Форда, из-за перенесенного рака он столкнулся с эректильной дисфункцией и стрессовым недержанием мочи. Кроме того, он отметил, что до сих пор испытывает боли. «Но все это невысокая цена за то, чтобы быть живым», — написал юморист.

Комик добавил, что из-за диагностированного у него рака ему пришлось размышлять о смерти и о том, сколько ему осталось жить. «То, что мне пришлось взглянуть в глаза своей смертности, — одно из самых мощных событий, что я испытывал», — заявил Форд.

При этом юморист отметил, что ему повезло вовремя обнаружить опухоль. Он призвал своих подписчиков обращаться к врачу при обнаружении у себя подозрительных симптомов.

Ранее британский телеведущий Джонни Болл, вылечившийся от рака простаты, призвал мужчин старше 50 лет сдать один анализ. Он раскрыл, что узнал о заболевании только после того, как сдал анализ на простатический специфический антиген (ПСА).

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

    В российском регионе рассказали о первом случае гнездования белых аистов

    Клиентов российского пенсионного фонда лишили «Достойного будущего»

    МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом

    Европейская авиакомпания отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений

    В РФС назвали препятствие для возвращения российских футболистов на международные турниры

    Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

    Трамп решил перестроить Белый дом ради бального зала. Зачем ему это надо и какие недостатки уже нашли в проекте?

    Названы преимущества минозащищенного «Феникса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости