Победивший редкий вид рака комик раскрыл последствия болезни

Комик Форд после победы над раком столкнулся с эректильной дисфункцией

Популярный английский комик Мэтт Форд, победивший редкий вид рака хордому, раскрыл последствия онкологического заболевания. Как пишет Daily Express, юморист заявил, что из-за недуга ему вывели колостому.

По словам Форда, из-за перенесенного рака он столкнулся с эректильной дисфункцией и стрессовым недержанием мочи. Кроме того, он отметил, что до сих пор испытывает боли. «Но все это невысокая цена за то, чтобы быть живым», — написал юморист.

Комик добавил, что из-за диагностированного у него рака ему пришлось размышлять о смерти и о том, сколько ему осталось жить. «То, что мне пришлось взглянуть в глаза своей смертности, — одно из самых мощных событий, что я испытывал», — заявил Форд.

При этом юморист отметил, что ему повезло вовремя обнаружить опухоль. Он призвал своих подписчиков обращаться к врачу при обнаружении у себя подозрительных симптомов.

Ранее британский телеведущий Джонни Болл, вылечившийся от рака простаты, призвал мужчин старше 50 лет сдать один анализ. Он раскрыл, что узнал о заболевании только после того, как сдал анализ на простатический специфический антиген (ПСА).