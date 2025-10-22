Подростки запустили салют в туалете подмосковного ТЦ и попали на видео

В Подмосковье подростки запустили салют в туалете ТЦ и попали на видео

В Подмосковье подростки запустили салют в туалете торгового центра в Воскресенске и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что компания купила пиротехнику в ТЦ. Затем они приняли решение испробовать фейерверк в туалете местного ресторана.

Залп попал в лицо 16-летнему школьнику, пострадавшего увезли в больницу, у него диагностировали ранения правого глаза, ожоги носа, скулы и кисти руки.

