16:51, 22 октября 2025Россия

Подростки запустили салют в туалете подмосковного ТЦ и попали на видео

В Подмосковье подростки запустили салют в туалете ТЦ и попали на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Подмосковье подростки запустили салют в туалете торгового центра в Воскресенске и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что компания купила пиротехнику в ТЦ. Затем они приняли решение испробовать фейерверк в туалете местного ресторана.

Залп попал в лицо 16-летнему школьнику, пострадавшего увезли в больницу, у него диагностировали ранения правого глаза, ожоги носа, скулы и кисти руки.

Ранее стало известно, что в городе Кунгур школьники 7 и 12 лет едва не сгорели в доме из-за ссоры взрослых. Известно, что к россиянину пришли двое его приятелей с криминальным прошлым. Застолье прервала потасовка, после знакомые подожгли дом хозяина и сбежали.

