В российском городе школьники едва не сгорели из-за ссоры взрослых

В Пермском крае школьники 7 и 12 лет едва не сгорели из-за ссоры взрослых
Анна Щербакова
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В городе Кунгур школьники 7 и 12 лет едва не сгорели в доме из-за ссоры взрослых. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

События разворачивались в марте этого года. К россиянину пришли двое его приятелей с криминальным прошлым. Застолье прервала потасовка, после знакомые подожгли частный дом и сбежали.

Внутри находились несовершеннолетние дети мужчины. Мать детей вернулась домой и бросилась тушить пламя. Ребята успели выпрыгнуть из окна на улицу.

Злоумышленники также попытались уничтожить автомобиль супругов. Тогда их и удалось поймать. Жителей Пермского края судили за покушение жизнь малолетних и умышленное уничтожение и повреждение имущества.

Ранее стало известно, что в селе Чикичей Забайкальского края трое детей заживо сгорели при пожаре в частном жилом доме.

До этого в Красноярском крае 36-летняя женщина с трехлетним сыном заживо сгорели в доме.

