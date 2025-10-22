Повар российского кафе заколол протянувшего ему руку коллегу

В Пикалево на улице повар кафе зарезал коллегу, возбуждено дело об убийстве

В Пикалево Ленинградской области на улице бывший повар популярного кафе набросился с ножом на коллегу и нанес множественные ранения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла на Советской улице днем. Бывший сотрудник кафе подошел к заведению, рядом стоял мужчина и разговаривал по телефону. Он протянул руку, чтобы поздороваться с бывшим коллегой, но тот накинулся на него и стал наносить удары ножом. Бросив раненого, нападавший ушел, но затем вернулся, когда заметил, что тот еще двигается.

Добив пострадавшего, экс-повар скрылся. Мужчину без признаков жизни нашла сотрудница кафе и вызвала скорую помощь и полицию.

Силовики задержали подозреваемого через полчаса. Возбуждено уголовное дело.

