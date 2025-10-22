Из жизни
17:02, 22 октября 2025Из жизни

Пожилой мужчина потерялся в горах в непогоду и восемь дней выживал в одиночестве

В Шотландии 76–летний мужчина потерялся в горах и восемь дней бродил под дождем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В Шотландии охотники на оленей спасли пожилого мужчину, потерявшегося в горах в непогоду. Об этом пишет «Би-би-си».

76-летний Иэн Карри планировал пройти по Шотландскому высокогорью. Он отправился в путь 16 сентября от виадука Гленфинниан. Ожидалось, что через два дня он доберется до полуострова Нойдарт, но там его так и не дождались. Как выяснилось, в местах, где не было дорог, Карри собирался идти вдоль реки. Когда начались дожди, река вышла из берегов.

Мужчина вспоминает о восьми днях в горах как о кошмаре. Ему пришлось выживать в полном одиночестве. По его словам, все это время он почти не спал из-за дождя, рева ветра и холода. Он бродил по холмам в надежде найти людей. Его палатка и спальный мешок промокли насквозь. У мужчины были с собой батончики, но ему было так плохо, что он не мог их есть.

«Я все время думал: если умру, то никогда не узнаю, как мой внук сдал экзамены и как дела у моих друзей», — вспомнил мужчина. 24 сентября он наконец нашел машину спасателей, но она была пуста: волонтеры ушли его искать. Карри почти отчаялся, но вскоре наткнулся на группу охотников на оленей. Они узнали потерявшегося мужчину благодаря новостям, привели его в дом, напоили горячим чаем и отогрели.

После пережитого мужчина заявил, что больше не отправится в такие опасные походы. «Теперь я знаю свои лимиты», — объяснил Карри.

Ранее сообщалось, что в США пожилой мужчина заблудился в районе Уолнат-Каньона и выживал там три дня один, борясь с серьезной болезнью. По ночам он разводил костер и укрывался в своем внедорожнике.

    Все новости