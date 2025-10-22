Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:49, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Раскрыта новая схема хакеров с фишинговыми ссылками

Хакеры начали рассылать россиянам письма с фишинговыми ссылками якобы на приз
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Мошенники начали отправлять жертвам письма на электронную почту, в которых содержится фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, хакеры присылают на электронную почту жертвы письмо, где написано, что за активность на маркетплейсе она может претендовать на приз.

Отмечается, что к письму прикреплена фишинговая ссылка, перейдя по которой человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения — оно даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или смартфону.

Ранее стало известно, что мошенники в том числе расклеивают объявления в подъездах. Размещенные в них QR-коды могут вести на фишинговые сайты или содержать ссылку на установку вредоносных программ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

    Трамп прокомментировал телефонный разговор с Моди

    На ТЭЦ в Киеве произошел пожар

    Россиянин обманул пенсионерку с жильем и похитил у нее миллионы рублей

    Обнаружено природное оружие против болезней печени

    Помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с ребенком

    Женщин предупредили об опасности одной сексуальной практики

    Бывшая жена Диброва переехала в новый дом после развода

    На Западе рассказали об эффекте от телефонного разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости