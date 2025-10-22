Раскрыта новая схема хакеров с фишинговыми ссылками

Хакеры начали рассылать россиянам письма с фишинговыми ссылками якобы на приз

Мошенники начали отправлять жертвам письма на электронную почту, в которых содержится фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, хакеры присылают на электронную почту жертвы письмо, где написано, что за активность на маркетплейсе она может претендовать на приз.

Отмечается, что к письму прикреплена фишинговая ссылка, перейдя по которой человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения — оно даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или смартфону.

Ранее стало известно, что мошенники в том числе расклеивают объявления в подъездах. Размещенные в них QR-коды могут вести на фишинговые сайты или содержать ссылку на установку вредоносных программ.