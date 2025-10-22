Раскрыто состояние экстренно госпитализированного кинооператора Мукасея

РЕН ТВ: Кинооператор Мукасей находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народный артист России и муж режиссера Светланы Дружининой, создавшей сериал «Гардемарины, вперед!», Анатолий Мукасей находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

По данным источника, накануне ночью на фоне поражения сосудов головного мозга у 87-летнего Мукасея произошла транзиторная ишемическая атака. Подчеркивается, что врачи делают все возможное для его скорейшего выздоровления. «При этом оператор многих культовых фильмов в сознании и дышит самостоятельно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве. Он потерял сознание дома, близкие вызвали скорую помощь.

Анатолий Мукасей известен как оператор-постановщик фильмов «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело», «Гардемарины».