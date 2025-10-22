Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с отоплением

РИА: Мошенники начали предлагать россиянам заключить договоры на тепло

Злоумышленники начали звонить россиянам и предлагать заключить договоры на поставку тепловой энергии. О новой схеме мошенничества с отоплением предупреждают россиян РИА Новости.

Аферисты звонят с незнакомого номера и представляются сотрудниками тепловой организации. Во время разговора собеседники убеждают россиян, что им необходимо заключить новый договор на поставку тепла.

Чтобы составить этот документ, мошенники просят назвать паспортные данные и другую личную информацию. При помощи этих сведений злоумышленники получают доступ к кредитной истории, узнают о месте работы и могут войти в личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с почтовыми ящиками. Туда аферисты кладут фальшивые квитанции и уведомления. Рассылаемые злоумышленниками платежки могут выглядеть практически идентично настоящим. Однако, отсканировав находящийся на них QR-код, можно оказаться на фейковом сайте и лишиться сбережений.