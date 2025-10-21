Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

Киберэксперт Воронин: Мошенники рассылают фальшивые квитанции и уведомления

Не всем квитанциям, которые оказываются в почтовом ящике, стоит доверять. О популярной мошеннической уловке изданию RT напомнил заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.

«Эти методы никуда не ушли и даже, наоборот, приобретают разнообразные направления обмана», — подчеркивает киберэксперт. Рассылаемые аферистами платежки могут выглядеть практически идентично настоящим. Однако, отсканировав находящийся на них QR-код, можно оказаться на фейковом сайте и лишиться сбережений. Удостовериться, какая именно квитанция перед вами, можно, проверив указанный на ней адрес и реквизиты. Также следует сверить собственные личные данные и номер квартиры.

Помимо квитанций на оплату ЖКУ, злоумышленники подделывают объявления о замене счетчиков, проверке окон, вентиляции и отопления. Аферисты могут имитировать как официальные уведомления, так и рекламу услуг. Если пригласить такого «специалиста» в квартиру, можно остаться без ценностей, предупреждает Воронин.

Мошенники в том числе расклеивают объявления в подъездах. Размещенные в них QR-коды могут вести на фишинговые сайты или содержать ссылку на установку вредоносных программ.