Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Бизнесмен Васильев: Мошенники предлагают россиянам бесплатно проверить окна

В России набирает популярность новая мошенническая схема, в рамках которой злоумышленники предлагают гражданам бесплатную проверку пластиковых окон. Об этом предупредил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с NEWS.ru.

Мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками крупных компаний и предлагают бесплатно осмотреть окна. Прибывший на место мастер проводит проверку, задает вопросы о сроках установки и заявляет, что обнаружил серьезные дефекты. Он предупреждает владельца, что окна в скором времени сломаются, и настойчиво предлагает срочный ремонт по сильно завышенной цене.

Васильев подчеркнул, что добросовестные компании предоставляют бесплатный выезд специалиста только при заказе нового окна. В остальных случаях проверки и диагностики производятся за отдельную плату, указанную в прейскуранте.

При сомнениях в добросовестности мастера эксперт рекомендовал потребовать показать документы. Настоящий специалист обязан предъявить удостоверение или доверенность с реквизитами компании. После нужно составить акт осмотра и смету, где будут указаны все предполагаемые работы, их объемы и стоимость. Согласно закону, после этого мастер не имеет права запросить сумму выше той, что указана в смете, без согласия клиента. Лучше всего не подписывать документы сразу, а показать их копии знакомому строителю или представителю другой компании, чтобы убедиться в правильности условий.

Ранее москвичей предупредили о новой схеме, популярной среди мошенников. Аферисты все чаще крадут объявления о сдаче в аренду дорогой недвижимости и выкладывают фотографии из них по заведомо заниженной цене.