Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:49, 22 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Бизнесмен Васильев: Мошенники предлагают россиянам бесплатно проверить окна
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России набирает популярность новая мошенническая схема, в рамках которой злоумышленники предлагают гражданам бесплатную проверку пластиковых окон. Об этом предупредил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с NEWS.ru.

Мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками крупных компаний и предлагают бесплатно осмотреть окна. Прибывший на место мастер проводит проверку, задает вопросы о сроках установки и заявляет, что обнаружил серьезные дефекты. Он предупреждает владельца, что окна в скором времени сломаются, и настойчиво предлагает срочный ремонт по сильно завышенной цене.

Васильев подчеркнул, что добросовестные компании предоставляют бесплатный выезд специалиста только при заказе нового окна. В остальных случаях проверки и диагностики производятся за отдельную плату, указанную в прейскуранте.

При сомнениях в добросовестности мастера эксперт рекомендовал потребовать показать документы. Настоящий специалист обязан предъявить удостоверение или доверенность с реквизитами компании. После нужно составить акт осмотра и смету, где будут указаны все предполагаемые работы, их объемы и стоимость. Согласно закону, после этого мастер не имеет права запросить сумму выше той, что указана в смете, без согласия клиента. Лучше всего не подписывать документы сразу, а показать их копии знакомому строителю или представителю другой компании, чтобы убедиться в правильности условий.

Ранее москвичей предупредили о новой схеме, популярной среди мошенников. Аферисты все чаще крадут объявления о сдаче в аренду дорогой недвижимости и выкладывают фотографии из них по заведомо заниженной цене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял участие в тренировке стратегических ядерных сил

    В России поддержали озвученный в Финляндии призыв по вопросу Украины

    Врач раскрыл способ замедлить развитие деменции

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в десятки миллионов рублей

    Россиянке пришлось доказывать родство с пропавшим на СВО сыном

    Сикорского предупредили о риске из-за угрозы посадить самолет Путина

    В России захотели усложнить отключение коммунальных услуг неплательщикам

    Слова Трампа о скором завершении еще одного конфликта объяснили

    Украина бросила против российских войск силы спецопераций ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости