08:04, 22 октября 2025Экономика

Россиянам дали советы по выбору безопасного обогревателя

«Лемана ПРО»: Безопасный обогреватель должен иметь защиту от перегрева
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

При выборе качественного и безопасного обогревателя стоит обратить внимание на наличие у него ряда важных функций. Советы по выбору прибора россиянам дал руководитель направления категории «Электротовары» сети гипермаркетов товаров для строительства, ремонта и обустройства «Лемана ПРО» Даниил Фридман. Комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, в первую очередь необходимо убедиться, оборудован ли обогреватель защитой от перегрева и опрокидывания. «Если в приборе нет такой защиты — тогда либо предпочтителен настенный монтаж, либо все же выбрать другой обогревательный прибор», — порекомендовал он.

Если одним из важных для покупателя критериев является энергоэффективность, наиболее подходящим вариантом станет покупка конвектора — они представлены во всех ценовых сегментах, что позволяет подобрать прибор на любой бюджет, добавил Фридман.

Ранее заведующий лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов посоветовал выбирать для квартиры обогреватель мощностью до 1,5 тысячи ватт.

