Россиянам объяснили новые правила медицинского контроля для водителей с 2027 года

В России введут автоматизированный обмен данными между медучреждениями и ГИБДД

С 2027 года в России введут автоматизированный обмен данными между медучреждениями и ГИБДД для оперативного выявления водителей с опасными заболеваниями. Суть новых правил медицинского контроля объяснил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, пишут «Известия».

Парламентарий заверил, что речь не идет об ужесточении существующих правил, а только для усовершенствования системы. «Ничего нового мы не придумали. Мы просто сделали, чтобы закон работал», — сказал он.

Москвичев пояснил, что в случае обнаружения в базе данных опасного заболевания у водителя, его водительское удостоверение не будет аннулировано автоматически. Ему дадут направление к профильным специалистам для дополнительного обследования, и только в случае подтверждения диагноза врачебной комиссией будет рассматриваться вопрос об ограничении права управления транспортным средством. Решение медкомиссии может быть оспорено.

«Его предупреждают, что во время диспансеризации есть подозрение на болезнь. Например, к неврологу лишний раз сходить — в это время у него никто ничего не отбирает», — пояснил Москвичев.

Ранее сообщалось, что в России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений на три года. Это произойдет с 1 января 2026 года.