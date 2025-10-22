Россия
17:45, 22 октября 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о повышении зарплат в 2026 году

Депутат Бессараб: Рост МРОТ вынудит работодателей повышать зарплаты всем
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

После повышения зарплат бюджетникам и минимального размера оплаты труда (МРОТ) работодатели вынуждены будут повысить выплаты всем работникам, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«1 января будут повышены зарплаты бюджетников, а также МРОТ. И одно только повышение МРОТ коснется порядка 4,5 миллионов россиян, — сказала политик. — Опосредованно это повлияет и на всех остальных работающих граждан. Потому что при повышении базового оклада дифференциация между зарплатами сокращается, и работодатели вынуждены будут их повышать».

Также в 2026 году, по словам Бессараб, ожидается увеличение страховой пенсии, которое коснется 38 миллионов россиян, и других видов выплат.

«Повысят пособия, которые зависят от размера заработных плат. Это, например, пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком, временной нетрудоспособности. Будут проиндексированы и другие соцгарантии», — добавила депутат.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2026 году в России проиндексируют заработные платы, пенсии и материнский капитал. Он напомнил, что социальная политика является главным приоритетом.

