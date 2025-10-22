Экономика
12:35, 22 октября 2025Экономика

Россиянам рассказали о запрете делать клумбы из покрышек

Эксперт ЖКХ Бондарь: Использование шин на клумбах грозит штрафом
Мария Черкасова

Фото: Nemova Oksana / Shutterstock / Fotodom

Использование автомобильных шин для оформления детских площадок или клумб может повлечь за собой административный штраф, поскольку такие действия считаются несанкционированным размещением отходов, сообщил NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что шины вредят природе, так как при разложении выделяют токсичные вещества. Они относятся к отходам четвертого класса опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов. Шины не разлагаются в течение столетий и при разложении выделяют токсины в почву. Штрафы налагаются и за выброс шин в мусорные контейнеры, так и за их сжигание или захоронение.

Для граждан штраф составляет от двух до трех тысяч рублей, при повторном нарушении в течение года сумма может увеличиться до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц и юридических лиц штрафы значительно выше — от 30 до 250 тысяч рублей, в зависимости от статуса нарушителя.

Ответственность наступает по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Ранее москвичам напомнили о штрафах за выгул собак на огороженной территории детских или спортивных площадок, а также школ и дошкольных учреждений.

