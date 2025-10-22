Москвичей предупредили о штрафах за выгул собак

Москвичам за выгул собак на огороженной территории детских или спортивных площадок, а также школ и дошкольных учреждений грозит штраф до трех тысяч рублей, сообщил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он напомнил, что 2 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий новые штрафы за несоблюдение правил выгула собак в столице. Законом были конкретизированы запретные для выгула зоны. Нарушением считается появление с собакой на огороженной территории детской или спортивной площадки, школы или дошкольного учреждения. Для физических лиц возможен штраф до трех тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. Контроль за соблюдением закона возложен на участковых уполномоченных, сотрудников органов внутренних дел и комитета по ветеринарии Москвы. Также фиксировать нарушения могут обычные граждане, используя фото- и видеосъемку и отправляя доказательства через приложение «Помощник Москвы» или портал «Наш город».
Ношение намордника обязательно только для потенциально опасных собак. Для остальных пород он обязателен лишь в определенных местах, например в лифтах, помещениях общего пользования, на рынках и в общественном транспорте. При обычном выгуле в парках декоративных или неагрессивных собак можно держать без намордника, но на поводке.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил об аналогичном штрафе для жителей остальных российских регионов. За появление на детской площадке с собакой россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей, юридическим лицам, которые профессионально занимаются выгулом, придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей.