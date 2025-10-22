Экономика
09:05, 22 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили о штрафах за выгул собак

Хаминский: За выгул собак на детских площадках грозит штраф в три тысячи рублей
Мария Черкасова

Фото: Freepik

Москвичам за выгул собак на огороженной территории детских или спортивных площадок, а также школ и дошкольных учреждений грозит штраф до трех тысяч рублей, сообщил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что 2 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий новые штрафы за несоблюдение правил выгула собак в столице. Законом были конкретизированы запретные для выгула зоны. Нарушением считается появление с собакой на огороженной территории детской или спортивной площадки, школы или дошкольного учреждения. Для физических лиц возможен штраф до трех тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. Контроль за соблюдением закона возложен на участковых уполномоченных, сотрудников органов внутренних дел и комитета по ветеринарии Москвы. Также фиксировать нарушения могут обычные граждане, используя фото- и видеосъемку и отправляя доказательства через приложение «Помощник Москвы» или портал «Наш город».

Ношение намордника обязательно только для потенциально опасных собак. Для остальных пород он обязателен лишь в определенных местах, например в лифтах, помещениях общего пользования, на рынках и в общественном транспорте. При обычном выгуле в парках декоративных или неагрессивных собак можно держать без намордника, но на поводке.​

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил об аналогичном штрафе для жителей остальных российских регионов. За появление на детской площадке с собакой россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей, юридическим лицам, которые профессионально занимаются выгулом, придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей.

