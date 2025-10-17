Россиянам назвали повод для наказания за появление на детской площадке

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За появление на детской площадке с собакой грозит штраф

За появление на детской площадке с собакой россиянам грозит штраф. Повод для наказания назвал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

«Ответственность за нарушение правил выгула питомцев установлена на федеральном и региональном уровнях. На федеральном действует статья 8.52 КоАП РФ "Несоблюдение требований к содержанию животных"», — рассказал эксперт. Обычным россиянам за такие нарушения грозит штраф до 3 тысяч рублей. А вот юридическим лицам, которые профессионально занимаются выгулом, придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей.

Бондарь отметил, что выгуливать собак и других питомцев нужно только в разрешенных местах. Причем правила не меняются даже если животное находится в наморднике и на поводке. «Собаки также не должны свободно бегать в школах, больницах, на спортивных зонах, пляжах для купания или во время больших городских мероприятий. В магазинах и транспорте их водят только на поводке», — добавил специалист.

Исключение сделают только для собак-поводырей. При этом при обычном появлении с собакой на придомовой территории и уборке за ним вопросов к владельцу возникнуть не должно, подчеркнул Бондарь.

Ранее жителям Москвы напомнили о штрафах за неубранные экскременты домашних животных. При этом речь идет только об уборке фекалий за кошками и собаками.