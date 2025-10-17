Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 17 октября 2025Экономика

Россиянам назвали повод для наказания за появление на детской площадке

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За появление на детской площадке с собакой грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За появление на детской площадке с собакой россиянам грозит штраф. Повод для наказания назвал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

«Ответственность за нарушение правил выгула питомцев установлена на федеральном и региональном уровнях. На федеральном действует статья 8.52 КоАП РФ "Несоблюдение требований к содержанию животных"», — рассказал эксперт. Обычным россиянам за такие нарушения грозит штраф до 3 тысяч рублей. А вот юридическим лицам, которые профессионально занимаются выгулом, придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей.

Бондарь отметил, что выгуливать собак и других питомцев нужно только в разрешенных местах. Причем правила не меняются даже если животное находится в наморднике и на поводке. «Собаки также не должны свободно бегать в школах, больницах, на спортивных зонах, пляжах для купания или во время больших городских мероприятий. В магазинах и транспорте их водят только на поводке», — добавил специалист.

Исключение сделают только для собак-поводырей. При этом при обычном появлении с собакой на придомовой территории и уборке за ним вопросов к владельцу возникнуть не должно, подчеркнул Бондарь.

Ранее жителям Москвы напомнили о штрафах за неубранные экскременты домашних животных. При этом речь идет только об уборке фекалий за кошками и собаками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости