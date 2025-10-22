Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 22 октября 2025Россия

Россиянин скрыл травму спины ради отправки на СВО и был дважды ранен

RT: 56-летний россиянин скрыл травму спины ради отправки на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

56-летний россиянин скрыл травму спины, из-за которой несколько лет назад у него отказывали ноги, ради отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Сейчас военнослужащий с позывным Волга служит в спецназе «Ахмат», его историю публикует RT.

По данным издания, мужчина прослужил в уголовном розыске 30 лет. При одном из последних задержаний преступников ему сломали спину, после чего у него отказали ноги. После операции россиянину пришлось долго восстанавливаться.

В 2023 году мужчина решил отправиться на фронт. Он скрыл свою травму от медкомиссии и оказался на СВО. Попал на запорожское направление, где принимал участие как в штурмовых операциях, так и в эвакуации раненых. На одном из боевых заданий 90 дней провел без ротации и потерял около 17 килограммов в весе.

Во время службы мужчина также был дважды ранен. Ранения он получил во время штурма Клещеевки.

Ранее сообщалось, что другой российский штурмовик решил вернуться в зону проведения СВО после ранения. Военнослужащий имеет награды — медали «За отвагу» и «За спасение раненых».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    Врач дал 10 советов по сохранению здоровья глаз до старости

    Известная 57-летняя актриса обнажила грудь на премьере сериала

    Двое бойцов СВО проехали шесть километров под обстрелами ВСУ с пробитыми колесами

    Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

    Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане

    Спящий в бытовке под американским флагом россиянин оказался террористом и попал на видео

    В России назвали причину ожирения школьников

    Российских пенсионеров решили развлекать по-новому

    МИД Венгрии дал характеристику нежелающим пропускать борт Путина странам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости