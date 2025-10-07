Россия
12:05, 7 октября 2025

Российский штурмовик решил вернуться на СВО после ранения для эвакуации солдат с поля боя

МО РФ: Штурмовик ВС РФ решил вернуться на СВО после ранения в качестве медика
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российский штурмовик решил вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после ранения в качестве медика, который занимался эвакуаций солдат с поля боя. Его историю публикует Министерство обороны России (МО РФ) в своем официальном Telegram-канале.

Военнослужащий с позывным Зуб находится на фронте с 2022 года. Начинал в качестве механика-водителя, а через полгода попал в штурмовую группу, став старшим стрелком.

По данным ведомства, при выполнении боевой задачи на угледарском направлении был ранен. После восстановления снова вернулся на фронт, но уже в составе медицинского подразделения — на должности водителя эвакуационной группы.

«С товарищем вытаскивали и оказывали первую медицинскую помощь», — рассказал Зуб.

Военнослужащий имеет награды — медали «За отвагу» и «За спасение раненых». Сейчас проходит службу в ремонтном подразделении, где занимается обслуживанием и усовершенствованием техники.

Ранее сообщалось, что раненый боец СВО пролежал пять дней в окопе и вернулся к своим по минному полю. Случившееся оставило значительный отпечаток на здоровье военнослужащего — он ослеп на один глаз.

