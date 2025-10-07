Российский штурмовик решил вернуться на СВО после ранения для эвакуации солдат с поля боя

Российский штурмовик решил вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после ранения в качестве медика, который занимался эвакуаций солдат с поля боя. Его историю публикует Министерство обороны России (МО РФ) в своем официальном Telegram-канале.

Военнослужащий с позывным Зуб находится на фронте с 2022 года. Начинал в качестве механика-водителя, а через полгода попал в штурмовую группу, став старшим стрелком.

По данным ведомства, при выполнении боевой задачи на угледарском направлении был ранен. После восстановления снова вернулся на фронт, но уже в составе медицинского подразделения — на должности водителя эвакуационной группы.

«С товарищем вытаскивали и оказывали первую медицинскую помощь», — рассказал Зуб.

Военнослужащий имеет награды — медали «За отвагу» и «За спасение раненых». Сейчас проходит службу в ремонтном подразделении, где занимается обслуживанием и усовершенствованием техники.

