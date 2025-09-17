Боец СВО получил ранение, очнулся через пять дней в яме и вернулся к своим по минному полю

Раненый боец СВО пролежал пять дней в окопе и вернулся к своим по минному полю

Раненый боец СВО пролежал пять дней в окопе и вернулся к своим по минному полю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уроженец Крыма ушел на СВО в 2023 году. В бою его ранил украинский снайпер. В себя солдат пришел только через пять дней. Несмотря на ранение ему удалось выбраться из ямы, в которой он обнаружил себя. К своим мужчина вернулся, пройдя по минному полю.

Случившееся оставило значительный отпечаток на здоровье военнослужащего. Он ослеп на один глаз. После увольнения из рядов Вооруженных сил России мужчина устроился работать массажистом.

Ранее другой боец СВО, который пережил клиническую смерть, рассказал о своих ощущениях. По словам бойца, он ощутил, как его душа отделяется от тела. На восстановление солдату потребовалось около пяти месяцев, которые он провел в госпиталях.