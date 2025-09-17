Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 17 сентября 2025Россия

Боец СВО получил ранение, очнулся через пять дней в яме и вернулся к своим по минному полю

Раненый боец СВО пролежал пять дней в окопе и вернулся к своим по минному полю
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Раненый боец СВО пролежал пять дней в окопе и вернулся к своим по минному полю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уроженец Крыма ушел на СВО в 2023 году. В бою его ранил украинский снайпер. В себя солдат пришел только через пять дней. Несмотря на ранение ему удалось выбраться из ямы, в которой он обнаружил себя. К своим мужчина вернулся, пройдя по минному полю.

Случившееся оставило значительный отпечаток на здоровье военнослужащего. Он ослеп на один глаз. После увольнения из рядов Вооруженных сил России мужчина устроился работать массажистом.

Ранее другой боец СВО, который пережил клиническую смерть, рассказал о своих ощущениях. По словам бойца, он ощутил, как его душа отделяется от тела. На восстановление солдату потребовалось около пяти месяцев, которые он провел в госпиталях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Элитная недвижимость, личная охрана и доход в 500 тысяч рублей. Почему состоятельным россиянам все равно не хватает денег?

    Продажи заместившего Chery Tiggo российского бренда оценили

    Москвичам рассказали о возможности снегопада в сентябре

    Англичане предложили убрать имя Яшина из названия приза лучшему вратарю

    Выявлен неожиданный путь попадания нанопластика в организм

    Боец СВО получил ранение, очнулся через пять дней в яме и вернулся к своим по минному полю

    Главный в России производитель детского питания сделает продукцию халяльной

    «Идеальная жертва». Убийство украинки Заруцкой потрясло весь мир. Почему ее отцу не дали проститься с дочерью?

    Умер заслуженный артист России и звезда Большого театра Юрий Папко

    Из уха мальчика вытащили живого краба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости