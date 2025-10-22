Российскому участнику СВО имплантировали искусственное сердце

В Пензе участнику СВО имплантировали искусственное сердце

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Пензе перенесшему инфаркт ветерану специальной военной операции (СВО) на Украине имплантировали искусственное сердце. Об этом сообщает «Россия-24».

Как рассказал каналу главврач Владлен Базылев, россиянин в зоне боев перенес обширный инфаркт миокарда, у него прекратилось сокращение двух третей сердца. Тогда было принято решение имплантировать ему систему вспомогательного кровообращения левого желудочка. Устройство представляет собой поясную сумку с небольшим моторчиком и батарейками.

«Система достаточно комфортная, и процентов 30-40 больных отказываются в будущем от трансплантации и живут с этими устройствами достаточно длительное время. Есть период 12-15 лет. У нас все это получилось», — объяснил Базылев.

Он уточнил, что уже через три дня после операции участник СВО начал ходить, сейчас он продолжает восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что другой боец СВО ожил на хирургическом столе через 52 минуты после остановки сердца.