Россия
16:06, 18 сентября 2025Россия

«Таких чудес я не помню». Боец СВО ожил на хирургическом столе через 52 минуты после остановки сердца

Военный врач Бабиев: Раненый боец ожил через 52 минуты после остановки сердца
Варвара Кошечкина
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО), доставленный в реанимацию с разможженным бедром, ожил на хирургическом столе через 52 минуты после остановки сердца. Историю спасения военнослужащего рассказал военный врач Александр Бабиев.

По его словам, раненого майора привезли в больницу ранним утром. За семь минут до прибытия у бойца произошла остановка сердца, также была зафиксирована большая кровопотеря. В спасении пациента участвовали все работающие в больнице хирурги: они проводили непрямой массаж сердца, меняя друг друга каждые пять минут.

10 минут, 20 минут, 30 минут прошло — результата нет. Но руки не опускались. Он молодой, было страшно останавливаться. Мы все-таки хотели поймать этот момент и вырвать его из этого порочного круга

Александр Бабиеввоенный врач

В результате медики перелили бойцу всю кровь его группы, которая была в медучреждении, и на 52-й минуте у пациента появилось сердцебиение. Далее состояние бойца удалось стабилизировать, из крайне тяжелого его перевели в тяжелое и отправили «за ленточку».

Кадр: Telegram-канал ZERGULIO🇷🇺

«Мы ждали обратной связи. Обычно это редко бывает, а тут нам пришло известие, что майор наш не только выжил, но к нему вернулось сознание, полностью без неврологических дефицитов. Для нас это было, конечно, огромной радостью. Мы понимали, что все это было не зря. <...> Таких чудес я не помню. Хотя я работаю уже более 27 лет», — заключил Бабиев.

Боец СВО, попавший под «крошащий» огонь ВСУ, рассказал о помощи свыше

Ранее в сентябре военнослужащий Российской армии с позывным Гризли рассказал, что на фронте бывают ситуации, когда бойцам словно помогает божественное вмешательство. Так, по его словам, во время второго в жизни боя перед его отрядом поставили задачу в районе населенного пункта Новый Комар.

По дороге к селу военный попал под удар кассетными боеприпасами, столкнулся с препятствиями в виде колючей проволоки, а в самом поселке оказался под «крошащим» минометным огнем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на это, отряду удалось выполнить задачу и взять поселок под контроль. «Боженька, он как будто за руку тебя берет и ведет… Бог на войне — он спасает», — признался военный.

