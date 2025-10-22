Сербии помешали вступить в ЕС из-за России

Европарламент: Сербия не вступит в ЕС без введения санкций против России

Сербия не сможет вступить в Европейский союз (ЕС) без введения антироссийских санкций. Об этом сообщается в принятой Европарламентом (ЕП) резолюции, трансяция пленарного заседания доступна на официальном сайте ЕП.

«Переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны продвигаться вперед только на основе измеримого и устойчивого прогресса в основных областях, в частности в отношении верховенства закона (...) и политикой безопасности ЕС и санкций против России», — говорится в документе.

Соответствующую резолюцию поддержали 457 из 632 присутствовавших на заседании евродепутатов. Против проголосовали 103 парламентария, 72 — воздержались.

Ранее сербские власти заявили, что после принятия Евросоветом решения о поэтапном запрете на любые закупки российского газа Сербия очутилась в почти безвыходном положении.