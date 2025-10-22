Силовики сообщили о переброске на сумское направление восстановленного полка ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сумском направлении бросили на штурм восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк «Скала». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«В контратаках ВСУ задействовали подразделения 158-й отдельной механизированной бригады, 225-го отдельного штурмового полка и восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", который долгое время не привлекался к штурмовым действиям», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за массового дезертирства в рядах ВСУ из Львова в Сумскую область была направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины в качестве заградотряда.