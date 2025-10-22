Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:45, 22 октября 2025Бывший СССР

Силовики сообщили о переброске на сумское направление восстановленного полка ВСУ

РИА Новости: ВСУ бросили на штурм штурмовой полк «Скала» на сумском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сумском направлении бросили на штурм восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк «Скала». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«В контратаках ВСУ задействовали подразделения 158-й отдельной механизированной бригады, 225-го отдельного штурмового полка и восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", который долгое время не привлекался к штурмовым действиям», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за массового дезертирства в рядах ВСУ из Львова в Сумскую область была направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины в качестве заградотряда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    В Киеве седьмой раз за ночь прозвучали взрывы

    В Пхеньяне провели акцию памяти в честь подвига солдат КНДР в Курской области

    Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

    В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

    Названо условие согласия России на перемирие

    Банки в России снова начали повышать ставки по вкладам

    Расходы россиян на кофе подсчитали

    Последствия удара ВСУ по Дагестану сняли на видео

    Дело о покушении на Владимира Соловьева начали рассматривать заново из-за судьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости