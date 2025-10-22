Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:26, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии

Симоньян рассказала, что прошла первый курс химиотерапии по ОМС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канала рассказала, что прошла первый курс химиотерапии. Она подчеркнула, что процедура проводилась в рамках обязательного медицинского страхования.

«У меня не третья стадия, а первая-вторая, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей», — написала Симоньян.

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян заявила, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. Она рассказала, что ей предстоит операция в районе груди.

22 сентября Симоньян раскрыла свой диагноз и рассказала, что проходит лечение от рака. Она добавила, что из-за терапии скоро будет выходить в эфир в париках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    В Италии заявили о дистанцировании Трампа от Зеленского

    США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

    Медведь набросился на бегуна и переломил ему кости надвое

    Мужчинам подсказали способ быстро оценить качество эрекции

    Сальдо заявил о минировании ВСУ зданий в Херсоне

    Водительские права начнут аннулировать при наличии заболеваний

    Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

    В Ирландии начались акции протеста после изнасилования девочки в лагере для беженцев

    Стали известны причины разрушения гробницы Тутанхамона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости