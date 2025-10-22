Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии

Симоньян рассказала, что прошла первый курс химиотерапии по ОМС

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канала рассказала, что прошла первый курс химиотерапии. Она подчеркнула, что процедура проводилась в рамках обязательного медицинского страхования.

«У меня не третья стадия, а первая-вторая, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей», — написала Симоньян.

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян заявила, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. Она рассказала, что ей предстоит операция в районе груди.

22 сентября Симоньян раскрыла свой диагноз и рассказала, что проходит лечение от рака. Она добавила, что из-за терапии скоро будет выходить в эфир в париках.