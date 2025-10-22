Мир
Сийярто анонсировал встречу с Рубио для обсуждения встречи Путина и Трампа

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в рамках которой обсудит с ним подготовку к саммиту президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом министр сообщил в интервью CNN.

Дипломат добавил, что переговоры с американским коллегой состоятся 22 октября. Он выразил надежду, что после нее будет «яснее представлять себе ситуацию».

«Мы хотим, чтобы в Центральную Европу вернулся мир. В течение последних двух лет мы представляли дело мира. Мы делаем все, что в наших силах. Нас попросили провести этот саммит. Мы готовы. Участникам представлены все необходимые условия для успеха. И я очень надеюсь, что этот саммит состоится», — заявил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка саммита России и США, в рамках которого пройдет встреча американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, продолжается, но сроки остаются неизвестными. «Когда придет время, мы его организуем», — написал политик в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

