14:59, 22 октября 2025

Стала известна дата принятия новых санкций ЕС против России

Bloomberg: Лидеры ЕС примут 19-й пакет санкций против России 23 октября
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) примут 19-й пакет новых антироссийских мер 23 октября на саммите сообщества. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ожидается, что лидеры Евросоюза дадут добро на 19-й пакет антироссийских санкций на саммите в четверг, 23 октября, после того как Словакия перестала возражать по этому вопросу», — отмечается в материале.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова поддержать 19-й пакет санкций против России, если ЕС учтет требования Братиславы. По его словам, новые ограничения практически не затрагивают интересы Словакии, поэтому она не станет его блокировать.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт также не намерен блокировать новые антироссийские ограничения, поскольку он смог добиться удаления тех мер, которые идут вразрез с интересами республики.

