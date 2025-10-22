Словакия выразила готовность поддержать новые санкции против России

Премьер Фицо: Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против России

Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против России, если Европейский союз (ЕС) учтет требования Братиславы. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Reuters.

«Если мы увидим, что наши предложения были приняты, я сегодня вечером еще раз все рассмотрю и, вероятно, сообщу канцлеру [Германии Фридриху] Мерцу, что мы согласны с 19-м пакетом», — сказал он.

По словам Фицо, новый пакет антироссийских санкций практически не затрагивает интересы Словакии, поэтому Братислава не станет его блокировать. Он отметил, что заявления о возможности воспрепятствовать принятию новых ограничений являются «инструментом для переговоров» с руководящими органами ЕС.

Ранее готовность поддержать новый пакет санкций против России выразила Австрия. Вена препятствовала введению рестрикций, требуя разморозить российские активы на сумму два миллиарда евро для поддержки Raiffeisen Bank International.