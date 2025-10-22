Силовые структуры
17:01, 22 октября 2025

Стало известно о 30 случаях нападения пассажиров на контролеров в Москве

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве возбудили уголовное дело в отношении пассажира, напавшего на контролера. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, 8 октября контролер проверял у пассажиров оплату проезда в трамвае. Один из граждан повел себя агрессивно и ударил инспектора по лицу.

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Отмечается, что только с начала 2025 года возбуждено уже 30 уголовных дел за нападение на контролера.

Ранее суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно жителя Якутии, который избил главу сельского поселения и разгромил камеру местного отделения МВД.

