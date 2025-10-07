Россиянин разгромил камеру в полицейском участке

Якутянин отделался условным сроком за побои главы поселения и разгром камеры МВД

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно жителя Якутии, который избил главу сельского поселения и разгромил камеру местного отделения МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного Суда Республики Саха (Якутия).

Как установил суд, все произошло вечером 1 апреля. Пьяный мужчина прибыл к главе сельского поселения, чьей работой он оказался недоволен, и избил его. Когда злоумышленника задержали сотрудники полиции и попытались поместить в камеру местного отделения, он оказал сопротивление и им, а затем разгромил камеру для административно задержанных. Ущерб от его действий составил более полумиллиона рублей.

На суде якутянин признал свою вину. Судья признал его виновным по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

