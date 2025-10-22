Стало известно о возможном возвращении российских фигуристов на международные турниры

ISU может допустить российских фигуристов к участию в международных турнирах

Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских фигуристов к участию в международных турнирах со следующего сезона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации агентства, ISU рассматривает возможность допуска фигуристов из России к участию в соревнованиях в юниорской и взрослой возрастных категориях. В случае допуска спортсмены будут принимать участие в турнирах в качестве нейтральных атлетов.

Отмечается, что на положительное решение ISU повлияло успешное выступление российских фигуристов на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Также в организации заявили, что обратили внимание на отсутствие ухудшения политической обстановки.

В сентябре Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли квалификационный турнир в женском и мужском одиночном катании и завоевали путевки на Олимпиаду. После этого в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии, которая рассмотрит возможность их допуска к Играм.

Последним международным стартом для российских фигуристов были Олимпийские игры 2022 года. Весной 2022 года ISU отстранил россиян от турниров под своей эгидой.