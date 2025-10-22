Стало известно о жертвах в результате взрыва в российском городе

Губернатор Текслер заявил о жертвах в результате взрыва на предприятии Копейска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил, что произошел взрыв на одном из предприятий Копейска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — заявил он.

Глава региона добавил, что угроза жителям города и гражданским объектам отсутствует. Он подчеркнул, что информация о произошедшем будет обновляться по мере поступления.

Ранее жители Челябинска сообщили о звуках взрывов. Их слышали в Копейске и Ленинском районе города. Предполагалось, что один из взрывов произошел у завода «Пластмасс».