Стало известно об оптимизации работы Минобороны России

РБК: Минобороны России запускает оптимизацию служебных процессов

Министерство обороны России запускает систему оптимизации служебных процессов — в ведомстве работают над изменениями в административной и хозяйственной деятельности, сообщил источник РБК, знакомый с содержанием такой работы.

Изменения не коснутся организации боевой работы в зоне военных действий. Министерство, по словам собеседника издания, ставит перед собой задачу исключить несвойственные и дублирующие функции, чтобы сотрудники ведомства могли сосредоточиться на выполнении наиболее значимых задач. Для этого в Минобороны планируют реорганизовать документооборот, систему предоставления льгот, военного строительства, медицинского обслуживания и других процессов.

Собеседники издания утверждают, что в министерстве уже ввели адаптивную под военную специфику методологию анализа и оптимизации процессов. Для этого также прошло обучение руководящего состава, в том числе замминистров обороны. Министр обороны Андрей Белоусов, в свою очередь, создал департамент повышения эффективности деятельности министерства.

Речь идет о масштабировании оптимальных решений и совершенствовании процессов за счет получения обратной связи от граждан, военнослужащих, членов их семей, командиров подразделений и воинских частей. Потенциал оптимизации — колоссальный, в основном за счет разнообразия как внутренних, так и внешних процессов источник, близкий к Минобороны России

Источник также приводит данные о введении в Минобороны пяти принципов «бережливого управления», которые адаптированы под вооруженные силы. Во-первых, ведомство выступает за сохранение кадров с концентрацией на их основные задачи и снижение нагрузки на них, во-вторых — за оптимизацию работы за счет ресурсов Минобороны, а не внешних консультантов, в-третьих — выступает за то, чтобы те улучшения, которые планируется внедрить, не требовали дополнительных затрат и ресурсов или же в результате формировали реальную экономию. В качестве четвертого принципа источник называет соревновательность и поощрение сотрудников за улучшение процессов, в качестве пятого — непрерывность анализа процессов внутри ведомства, в том числе тех, которые уже были улучшены.

Источник издания сообщает, что оптимизация коснется процесса выдачи справок и льгот, в том числе участникам СВО, а также работы системы военно-врачебных комиссий, которые выдают заключения о годности или негодности к военной службе.

Ранее стало известно о возможной отставке главы Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Минобороны России генерал-майора Александра Кшимовского. На этом посту Кшимовский находился с апреля 2017 года, о причинах кадровых перестановок не сообщалось.