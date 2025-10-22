Мир
16:23, 22 октября 2025Мир

Страны Северной Европы договорились о совместной закупке беспилотников

Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о совместной закупке БПЛА
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Patria Group / Handout / Reuters

Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о совместной закупке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и иного оборудования, связанного с ними. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства обороны Финляндии.

Соглашение подписано в Хельсинки. По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, партнерство поспособствует росту производственного потенциала предприятий и позволит странам-участницам оптимизировать расходы на приобретение оборудования.

Стороны договорились совместно работать над созданием и совершенствованием технологий, организовывать обучающие программы, а также активно обмениваться экспертными знаниями в этой области.

Ранее Европейская комиссия пересмотрела первоначальные планы по созданию «стены дронов» на востоке Европы и захотела распространить эту инициативу на весь континент. Сообщается, что пересмотренный план войдет в дорожную карту в сфере обороны.

