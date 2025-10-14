Мир
12:42, 14 октября 2025Мир

В ЕС передумали по поводу «стены дронов» на востоке Европы

Reuters: ЕК захотела распространить «стену дронов» на весь континент
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: SYLVAIN FELTEN / Shutterstock / Fotodom  

Европейская комиссия (ЕК) пересмотрела первоначальные планы по созданию «стены дронов» на востоке Европы и захотела распространить эту инициативу на весь континент. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейские источники.

«ЕК расширила свое предложение о "стене дронов" на восточном фланге Европы, предложив "Европейскую инициативу по защите от дронов", которая помогла бы защитить весь континент», — сказано в публикации.

Сообщается, что пересмотренный план войдет в «дорожную карту» в сфере обороны, которую ЕК намерена представить в четверг, 16 октября.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание «стены дронов» по итогам неформального саммита лидеров стран Евросоюза в Копенгагене. Однако инициатива столкнулась со скепсисом и не нашла поддержки среди европейских лидеров.

