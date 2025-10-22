Суд вынес приговор по делу об убившем россиянина дереве

В Карелии дали срок россиянину, свалившему на водителя дерево

В республике Карелия к году ограничения свободы и штрафу в 3,5 миллиона рублей приговорили житаля Сортавалы, по неосторожности лишившего человека жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета (СКР) России.

Как установил суд, в середине января 2025 года осужденный, будучи профильным специалистом, валил деревья в Ладожском лесничестве. Он пренебрег необходимыми мерами безопасности и в какой-то момент свалил ель на автодорогу. Дерево упало кроной на проезжавшую машину и причинило водителю несовместимые с жизнью травмы головы и шеи.

Осужденный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

