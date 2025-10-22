Объяснено отношение Трампа к конфликту на Украине

Сенатор Волошин: Слова Трампа о Донбассе отражают усталость США от конфликта

Попытки президента США Дональда Трампа добиться от украинского лидера Владимира Зеленского признания Донбасса частью России отражают усталость правящего класса страны от боевых действий на Украине. Так отношение главы Белого дома к конфликту объяснил член Совета Федерации Александр Волошин, его слова приводит ТАСС.

По словам сенатора, призывами признать реальность на земле Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф пытались отрезвить Владимира Зеленского.

По мнению Волошина, правящий класс США устал от конфликта на Украине еще и потому, что перестал приносить американской элите дивиденды.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался об остановке войск на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. По его словам, позиция Москвы по этому вопросу осталась неизменной.