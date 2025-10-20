Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 20 октября 2025Россия

В Кремле высказались об остановке войск на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Песков: Позиция России об остановке войск на линии соприкосновения не менялась
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Переговорная позиция России об остановке войск на линии боевого соприкосновения не менялась. ТОб этом высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Россия неоднократно давала ответ на вопрос о прекращении продвижения в зоне спецоперации. Также Песков добавил, что переговорная позиция России в целом не менялась.

Согласно более ранним заявлениям пресс-секретаря президента, варианты заморозки конфликта на Украине неприемлемы для России, так Москве важно достичь поставленных целей в специальной военной операции.

Последовательность позиции Российской Федерации не меняется

Дмитрий Песков

Ранее стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле. По данным СМИ, речь идет о генерал-полковнике Александре Фомине, который отвечал за международное военно-техническое сотрудничество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Мать 30 детей из российского города везла гуманитарку на СВО и попала в аварию

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости