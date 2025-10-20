В Кремле высказались об остановке войск на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Песков: Позиция России об остановке войск на линии соприкосновения не менялась

Переговорная позиция России об остановке войск на линии боевого соприкосновения не менялась. ТОб этом высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Россия неоднократно давала ответ на вопрос о прекращении продвижения в зоне спецоперации. Также Песков добавил, что переговорная позиция России в целом не менялась.

Согласно более ранним заявлениям пресс-секретаря президента, варианты заморозки конфликта на Украине неприемлемы для России, так Москве важно достичь поставленных целей в специальной военной операции.

Последовательность позиции Российской Федерации не меняется Дмитрий Песков

Ранее стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле. По данным СМИ, речь идет о генерал-полковнике Александре Фомине, который отвечал за международное военно-техническое сотрудничество.