Сын 11 раз выстрелил в мать после просьбы идти спать

В США мужчина 11 раз выстрелил в мать, которая попросила его лечь спать

В США сын напал на собственную мать после просьбы лечь спать. Об этом сообщает издание The Mirror.

Инцидент произошел в городе Санта-Тереза, штат Техас, 13 сентября. 20-летний Кевин Марин, живший в одном доме с матерью и еще тремя членами семьи, включая ребенка, стал шуметь после полуночи. Его брат попросил его вести себя потише и идти спать. Когда Марин продолжил шуметь, его мать поднялась, сказала, что он ведет себя «как сумасшедший», потребовала успокоиться и лично отвела в спальню.

Брат проснулся около трех часов ночи от звуков стрельбы. Когда он добежал до спальни брата, то обнаружил там истекающую кровью мать. Он сумел довезти женщину до больницы. Несколько суток она находилась в критическом состоянии, однако врачам удалось спасти ей жизнь и стабилизировать. На теле жертвы обнаружили многочисленные ранения — всего Марин выстрелил в нее 11 раз.

Подозреваемый содержится в тюрьме округа Донья-Ана без права на выход под залог. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. На месте преступления были обнаружены гильзы, следы крови и пулевые отверстия в стенах.

Ранее в Бразилии школьник расправился с бабушкой и дедушкой из-за запрета сидеть в смартфоне. По данным СМИ, 13-летний мальчик сначала ранил дедушку, а затем выпустил пять пуль в грудь бабушки.