Олег Скрипка из группы «Вопли Видоплясова» призвал к военному перевороту в Киеве

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка призвал к военному перевороту в Киеве. Его слова из интервью украинским СМИ передает РИА Новости.

По мнению артиста, власть на Украине должна перейти военным, так как население во время выборов часто отдает голоса популистам.

«Я за военный переворот: поставить нормального военного или вообще допустить к политике только военных. Тех, кто прошел боевые действия», — заявил Скрипка.

Он добавил, что всех политических деятелей необходимо проверять, но не уточнил, как именно.

В 2022 году стало известно, что украинский музыкант пожаловался на отмену концертов в Европе из-за обвинений в фашизме.