11:47, 22 октября 2025Экономика

Ушедший из России пивной гигант столкнулся с падением продаж

Bloomberg: Продажи пива Heineken упали на 4,3 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Компания Heineken предупредила, что ждет снижения прибыли из-за падения продаж пива и роста инфляции. Об этом сообщило Bloomberg.

Как полагает руководство этой пивоваренной компании, рост скорректированной операционной прибыли в этом году окажется на нижней границе прогнозируемого диапазона от четырех до восьми процентов. Понизить прогноз пришлось в связи с падением объемов продаж пива на 4,3 процента в III квартале. Это сокращение оказалось более значительным, чем в предыдущем квартале.

В непростых условиях компания Heineken сокращает расходы везде, где это возможно, и ранее объявила о плане реорганизации своего головного офиса в Амстердаме со следующего года, что, как ожидается, затронет 400 рабочих мест.

В конце прошлого года компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» сменила название на «Объединенные пивоварни — холдинг». Также предприятие изменило логотип. Смена названия стала одним из условий сделки с голландской пивоваренной компанией.

