08:25, 22 октября 2025Мир

В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

WSJ: Путин дал понять, что готов обсудить, как сблизить позиции США и России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Daniel Torok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом дал понять, что готов обсудить вопросы, которые могли бы сблизить позиции Москвы и Вашингтона. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

По словам чиновников, это дает надежду на проведение новой встречи двух лидеров, даже если она не произойдет так быстро, как планировалось изначально.

Ранее президент США заявил, что пока решение о встрече с Путиным в Будапеште не принято. Для принятия окончательного решения ему нужно два дня.

Перед этим стало известно, что подготовка саммита в Венгрии была приостановлена. По словам журналиста NBC News Гаррет Хааке, решение было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Беседу сочли продуктивной, однако Трамп посчитал, что «обе стороны недостаточно готовы к переговорам» на данном этапе.

