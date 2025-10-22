Мир
10:31, 22 октября 2025Мир

В Финляндии призвали к неожиданному шагу из-за России

Политик Мема призвал признать новые границы России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Странам Запада следует признать новые границы России, так как это позволит урегулировать конфликт на Украине. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своем аккаунте социальной сети X.

«Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем», — отметил политик.

Мема подчеркнул, что Западу необходимо последовать примеру Косово и принять такой же подход для России.

Ранее Мема заявил, что западные державы потерпели фиаско в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, власти Европейского союза всячески препятствуют установлению мира в Восточной Европе, лишь эскалируя украинский кризис.

