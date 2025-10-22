В Генштабе объяснили законопроект о резервистах

Цимлянский: Речи о мобилизации в контексте привлечения резервистов нет

Речи о мобилизации в контексте привлечения резервистов нет. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, чьи слова приводит ТАСС.

Законопроект, подготовленный Минобороны, предусматривает возможность направления резервистов на сборы для защиты объектов на территории своего региона.

«Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв», — пояснил он.

Цимлянский также призвал не реагировать на различные домыслы в связи с мобилизацией.

До этого вице-адмирал объяснил разницу между резервистами и контрактниками. По его словам, главным отличием является совмещение трудовой деятельности по основному месту работы.