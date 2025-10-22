Бывший СССР
В Киеве седьмой раз за ночь прозвучали взрывы

В Киеве, Черкасской и Полтавской областях Украины прогремели взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Global Look Press

В Киеве на фоне воздушной тревоги седьмой раз за ночь прогремели взрывы. Об этом сообщает «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве слышны взрывы», — сообщило издание со ссылкой на своих корреспондентов. До этого оно еще несколько раз писало о взрывах в украинской столице.

Как пишет Telegram-канал «Новости.Live», взрывы также произошли в городе Канев Черкасской области. Кроме того, о взрывах в Полтавской области сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что после ракетного обстрела в Киеве начался пожар на ТЭЦ-5. Кроме того появились сообщения об ударе по ТЭЦ-6.

