12:06, 22 октября 2025

В МИД рассказали о попытках помешать договоренностям России и США

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Москва видит попытки уменьшить шансы на достижение договоренностей между Россией и США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Человек, который внутренне настроен пессимистично, он всегда говорит, что стакан наполовину пуст, а те, кто находит смысл, говорит, что стакан наполовину полон», — отметил заместитель министра.

Рябков подчеркнул, что видит попытки противников договоренностей представить ситуацию как изменившуюся за какой-то период времени. Он добавил, что Россия исходит из того, что подготовка к саммиту продолжается.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что подготовка саммита в Венгрии была приостановлена. По его словам, решение было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

