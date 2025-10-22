В МИД рассказали о попытках помешать договоренностям России и США

Рябков: Москва видит попытки уменьшить шансы на договоренности России и США

Москва видит попытки уменьшить шансы на достижение договоренностей между Россией и США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Человек, который внутренне настроен пессимистично, он всегда говорит, что стакан наполовину пуст, а те, кто находит смысл, говорит, что стакан наполовину полон», — отметил заместитель министра.

Рябков подчеркнул, что видит попытки противников договоренностей представить ситуацию как изменившуюся за какой-то период времени. Он добавил, что Россия исходит из того, что подготовка к саммиту продолжается.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что подготовка саммита в Венгрии была приостановлена. По его словам, решение было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.